Bénabar: «Nous devons indiquer la lumière plus que la nuit»

Le Covid est passé par la vie de Bénabar, comme par la nôtre. Pourtant, il avoue que la pandémie lui a plus « apporté » qu’elle ne lui a « enlevé ». Elle nous vaut en tout cas cet album, le deuxième en un an. Il ne lui aura fallu que quelques mois pour passer d’« Indocile heureux » à incorrigible optimiste, ou presque. D’où le titre de ce nouveau disque : « On ne lâche pas l’affaire ». Ça tombe bien, s’agissant de ses chansons comme du sourire qu’elles nous valent, voire des réflexions qu’elles nous inspirent, on n’en avait aucune intention !

À la faveur de cet album, vous vous dévoilez un peu plus que vous ne l’aviez fait jusqu’ici. Qu’est-ce qui nous vaut cette envie de vous raconter ?