Frédéric Beigbeder: «Une phrase peut nous sauver»

C’est dans le décor de la dune du Pilat et du Cap-Ferret que Frédéric Beigbeder emmène les lecteurs à la découverte de ses souvenirs. S’il s’était déjà livré dans « Un roman français », l’écrivain poursuit cette introspection dans « Un barrage contre l’Atlantique ». Un roman très personnel qui aborde également le temps qui défile et l’incapacité de tous contre ce phénomène. Un livre au style fin et recherché.

Cet ouvrage est la suite d’« Un roman français ». Le trouviez-vous incomplet ? Comment est né ce désir de le continuer ?