Prince Andrew: l’argent de la honte

Pas un seul instant, les observateurs n’ont réellement cru que cette sombre affaire aboutirait devant le tribunal fédéral de justice civile de Manhattan. En cette année de Jubilé de platine de la reine Elizabeth II, ni la Famille royale britannique ni le Royaume-Uni n’avaient intérêt à ce que s’étalent pendant des semaines à la une et dans les colonnes de tous les journaux de la planète le compte rendu détaillé des audiences mais aussi le déroulé précis et dans les moindres détails de chacune des agressions sexuelles présumées du prince Andrew à l’encontre de son accusatrice, Virginia Giuffre. La plaignante affirmait en effet avoir eu des relations sexuelles forcées avec le Prince alors qu’elle n’était âgée que de 17 ans, sous l’impulsion de Jeffrey Epstein. Le milliardaire s’est depuis suicidé en prison, et sa complice, Ghislaine Maxwell, condamnée au pénal, connaîtra la durée de sa peine de prison en juin.