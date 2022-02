Russie: le directeur du renseignement extérieur paralysé face à Vladimir Poutine (vidéo)

Il lui a demandé s’il soutenait cette reconnaissance, qui va à l’encontre du droit international et qui risque de créer une grave crise, notamment avec les pays membres de l’Otan. Paralysé, Sergueï Narychkine s’est exprimé de manière balbutiante et hésitante, ce qui a passablement irrité Poutine.

Froid, impatient et en colère, le Président a totalement fait perdre ses moyens au chef du service de renseignement extérieur, comme on peut le voir dans la vidéo de BFM TV. Des images qui font froid dans le dos et qui montrent à quel point le chef d’État impressionne et exerce son pouvoir de manière implacable.