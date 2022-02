La rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine détournée (photos)

C’est la distance entre les deux hommes qui a amusé et inspiré les internautes.

Des milliers de soldats russes se trouvant à la frontière ukrainienne, les pays occidentaux craignent une invasion de l’Ukraine par la Russie. En prévision, le président des États-Unis Joe Biden a lui aussi déployé les forces armées de l’Otan. Pour tenter d’apaiser la situation et d’éviter qu’un conflit n’éclate en Ukraine, le président français Emmanuel Macron s’est rendu ce lundi 7 février à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine.

Si les deux hommes ont échangé durant plusieurs heures, un élément en particulier de la rencontre a attiré l’attention des internautes. En effet, Macron et Poutine se trouvaient chacun à un bout d’une table, particulièrement longue. Une situation cocasse qui a amusé les internautes, qui se sont lâchés avec humour sur les réseaux sociaux en détournant l’image. La table géante est notamment devenue une balançoire, une piste de pole dance et le support d’une saucisse XXL...comme on peut le voir dans les commentaires.