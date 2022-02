Chauffage: faire baisser sa facture grâce aux pellets

Les vendeurs de pellets, ces granulés de bois que l’on utilise dans des poêles le plus souvent, se frottent les mains : la demande est très forte, au point que certains sont en rupture de stock. Et les prix grimpent, en restant heureusement sous ceux du mazout et du gaz. De nombreux Belges se tournent vers le bois pour se chauffer, et singulièrement vers les pellets. Intéressant ou pas ?