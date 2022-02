«Plus belle la vie», stop ou encore?

La nouvelle a non seulement surpris les fans de la série mais aussi ses acteurs. Après plus de 17 ans, les portes du Mistral pourraient se fermer définitivement. « PBLV », l’un des rendez-vous quotidiens phares de France 3, va s’arrêter. C’est du moins l’information qui a été relayée par « Le Figaro ». Les audiences qui ne cessent de baisser et un coût de production élevé auraient poussé les dirigeants de France Télévisions à envisager la fin du feuilleton quotidien dont Marseille est le décor naturel. Face à des concurrents jugés « plus modernes » qui se sont imposés au fil des années – « Demain nous appartient » (TF1) et « Un si grand soleil » (FR2) – PBLV perd petit à petit ses fidèles téléspectateurs. L’annonce de la fin du programme a créé une onde de choc au sein du paysage audiovisuel français. Les acteurs de la série ont appris, en même temps que le public, que les jours du programme dans lequel ils tournent tous les jours étaient comptés. Face aux protestations des fans, la production a cependant tenu à nuancer l’annonce.