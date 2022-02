La grande réconciliation royale

Ce jeudi 17 février 2022, ils sont venus, ils étaient tous là. Jugez plutôt : le roi Philippe et la reine Mathilde, le roi Albert et la reine Paola, la princesse Astrid et le prince Lorenz, le prince Laurent et la princesse Claire, la princesse Delphine et son conjoint Jim O’Hare. Bref, tous les membres seniors de la Famille royale belge ont assisté à la messe des défunts en l’église Notre-Dame de Laeken. L’édifice néogothique abrite en effet la crypte royale où sont rassemblés les monuments funéraires de la plupart des membres de la Dynastie depuis la création de la Belgique.