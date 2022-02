Fort Boyard: les tigres vont disparaître de l’émission, la production s’explique

Les tigres de Fort Boyard, jeu d’épreuves télévisé ultra-populaire sur France 2 et à l’étranger qui se déroule dans une forteresse de Charente-Maritime, vont prendre leur retraite, a annoncé jeudi la société de production de l’émission.

Les deux tigres, Kashmir et Tosca, respectivement âgés de 5 et 11 ans, devraient pouvoir la passer en toute sérénité: «ALP et France Télévisions vont consacrer jusqu’à leur fin de vie, une somme (leur) permettant de continuer à recevoir tous les soins nécessaires et d’avoir une fin de vie dans le respect de la dignité animale qui nous est chère», précise Adventure Line productions (ALP) dans un communiqué.