Abandon dans «Pekin Express»: que s’est-il passé?

Diffusé tous les vendredis sur Club RTL « Pekin Express » est le rendez-vous immanquable des amateurs d’aventure, de jeu et de téléréalité. Ce vendredi, à l’occasion du troisième épisode de la saison, les candidats se trouvent en Ouzbékistan. Et ils ont démarré en force : un trek de 3 kilomètres sur tapis. En effet, les candidats tiraient au sort un tapis sur lequel ils devaient obligatoirement poser les pieds afin d’avancer. Certains avaient de longs tapis légers, d’autres étaient larges et lourds. Seules quatre équipes ont pu terminer le parcours, la balise des autres ayant sonné en chemin.

Ce fut le cas d’Étienne et Vanessa, le binôme des inconnus. Après une étape particulièrement éprouvante, durant laquelle ils ont terminé dernier, Étienne, le médecin cannois a décidé de ne pas participer au duel final et de s’arrêter là. Son abandon entraîne par conséquence la chute de Vanessa. « Je n’en pouvais plus psychologiquement. Je n’arrivais pas à me ressourcer, à faire des pauses », a-t-il déclaré au Parisien. « Je n’arrivais plus à me projeter, malgré l’envie de découvrir les prochains pays de la compétition. »