Le «jeu du Président», par Olivier Lejeune

Passionné et passionnant, Olivier Lejeune est et reste un boulimique de travail. Avec « Le jeu du Président », il plonge avec malice les joueurs dans l’arène politique !

Quel est le principe de l’activité ?

C’est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, chacun endosse – soit selon ses affinités, soit après un tirage au sort – une couleur politique. Les six principaux partis français s’y retrouvent. Ensuite, c’est exactement la même mécanique qu’une élection présidentielle : il y a un premier tour durant lequel on part à l’assaut de la France et ensuite, à moins qu’il y ait une majorité relative, vient le second tour. Il va y avoir des alliances, des trahisons… comme en politique !

Le concept est pertinent en pleine campagne présidentielle. Avez-vous un intérêt particulier pour la politique ?