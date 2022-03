Pierre Lazareff à la Une (1): inscrit à l’école buissonnière

Il y a 50 ans disparaissait le plus créatif et le plus doué des journalistes. Récit d’un destin hors norme.

Si un rédacteur en chef lance à l’un de ses collaborateurs « Viens me voir coco ! », il ignore peut-être que Pierre Lazareff est à l’origine de cette expression. Celui que ses collaborateurs appelaient « Pierrot les bretelles », à cause de celles tenant en permanence un pantalon trop large pour sa maigreur naturelle, demeure « l’empereur du journalisme ». Entre 1949 et sa disparition en 1972, il a fait de « France Soir » le premier quotidien français : deux millions d’exemplaires répartis en sept éditions avec, à chaque fois, une manchette sur « Cinq colonnes à la une ». N’allez pas chercher plus loin l’origine du titre de l’émission de télévision dont il a été l’un des fondateurs-producteurs…