Une savante d’exception

En plein cœur de la guerre 14-18, Marie Curie monte sur le front, alors qu’elle est une scientifique de renom, ayant déjà reçu le prix Nobel de physique et de chimie ! Le conflit vient d’éclater et face à l’urgence de la situation, elle n’hésite pas à abandonner son laboratoire pour se rendre sur le terrain. Elle se bat pour y utiliser ses recherches et son savoir, afin de venir en aide aux trop nombreux blessés revenus des champs de bataille. Des hommes faisant régulièrement l’objet d’une médecine militaire expéditive où les amputations sont légion alors qu’elles pourraient être certainement évitées dans la moitié des cas ! Marie Curie lance alors une idée inédite : elle transforme, elle-même, une voiture en unité chirurgicale mobile afin d’optimaliser la prise en charge des patients où qu’ils se trouvent.