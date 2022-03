Un cochon sauve un homme

Les images ont fait le tour du monde : pour la première fois, une équipe de chirurgiens américains a réussi à transplanter un cœur animal – en l’occurrence celui d’un porc – chez un humain dont la vie ne tenait plus qu’à un fil. Cet acte chirurgical stupéfiant, qui a reçu le feu vert de l’OMS, a le mérite d’ouvrir de fabuleuses perspectives en matière de greffe d’organes. Suivi d’autres, il permettra de faire face au manque criant d’organes humains disponibles. À l’heure actuelle, 110.000 Américains et en Belgique, plus d’un millier de personnes, sont en effet en attente d’une transplantation (cœur, reins, pancréas, poumons, foie, partie de l’intestin, certains tissus comme la cornée…) qui pourrait leur sauver la vie. Mais le don d’organe se fait majoritairement à partir de donneurs décédés, et la crise du coronavirus n’a pas arrangé les choses.