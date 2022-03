Les débuts d’une saga voulue par Gerard Butler

Parce qu’il n’a pas pu empêcher le décès accidentel de la « First lady », Mike Banning a dû abandonner son job de principal garde du corps du président des États-Unis. Il occupe désormais un poste administratif qui l’ennuie à mourir. Mais le jour où la Maison-Blanche fait l’objet d’une attaque terroriste menée par un commando nord-coréen particulièrement bien organisé, il se précipite au secours de son ancien boss, assiégé dans le bunker souterrain de l’illustre bâtisse… Mettez dans le shaker une bonne dose de « Piège de cristal », une portion presque équivalente de « Dans la ligne de mire » et un soupçon d’« Air Force One », agitez bien et vous obtenez le script parfaitement convenu de cette « Chute de la Maison-Blanche », grosse et efficace machine purement hollywoodienne bénéficiant pourtant du label « scénario original », par le biais d’un couple de parfaits néophytes formé par l’Américain Creighton Rothenberger et l’Islandaise Katrin Benedikt.