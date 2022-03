Un jeune américain traque les avions des oligarques russes

Un jeune américain de 19 ans n’a pas froid aux yeux. Depuis quelques mois, il fait en sorte de suivre les déplacements des patrons de grandes entreprises américaines. Il y a quelques semaines, Elon Musk avait proposé un montant de 5.000 € à ce jeune homme afin qu’il arrête de le suivre mais surtout de partager sa position avec le monde.

Désormais, et suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Américain de 19 ans a décidé de suivre les jets privés des oligarques russes, révèle le journal anglais The Independant. Selon leurs informations, l’étudiant en technologies de l’information et de la communication basé en Floride a créé un compte nommé Russian Oligarch Jets. Il comptabilise plus de 250.000 abonnés.

Jack Sweeney a même décidé de dédier un compte pour le suivi de Vladimir Poutine. Néanmoins, il reconnaît que le président russe brouille les pistes en lançant plusieurs avions au même moment.