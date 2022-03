Isabelle Morini-Bosc raconte les derniers jours de Jean-Pierre Pernaut

La journaliste et épouse de la veuve du journaliste de TF1 raconte comment des AVC et des problèmes au cœur sont venus mettre un terme à sa vie.

Un battant. C’est comme ça qu’on pourrait qualifier Jean-Pierre Pernaut. Après un premier cancer en 2017 qu’il avait vaincu et un cancer du poumon contre lequel il luttait, c’est finalement d’autres soucis de santé qui auront eu raison de « ce grand monsieur », comme le qualifie Denis Brogniart. Isabelle Morini-Bosc, journaliste et amie de Nathalie Marquay, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut s’est exprimée à ce sujet ce jeudi matin au micro de RTL, rapporte Gala.