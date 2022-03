Les Inconnus, bientôt de retour dans un projet cinéma ? Didier Bourdon donne un indice (vidéo)

Le lundi 7 mars, l’un des célèbres membres des « Inconnus », Didier Bourdon, a confié sur le plateau de « C à Vous » avoir revu le 22 janvier dernier Pascal Légitimus et Bernard Campan, les deux autres stars du trio, pour discuter d’un projet cinéma. « Je ne peux pas en dire davantage mais on se revoit, on s'est vus pas mal. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'on ne finissait pas nos phrases parce qu'on se comprenait. Ils étaient spectateurs. On se connaît et puis on est trois frères. »

Impossible d’en savoir plus actuellement, mais cette confirmation à demi-mots met déjà l’eau à la bouche de nombreux fans. Et si cette production voyait réellement le jour, il ne reste qu’à espérer qu’elle soit mieux accueillie que la précédente. En 2014 souvenez-vous, les trois acteurs présentaient « Les Trois frères », et les retours n’avaient pas été des plus heureux : « T'es toujours déçu quand on te dit que ton enfant n'est pas beau. Pour toi, c'est le plus bel enfant du monde. [...] On l'a assumé. C'est notre film. On ne peut pas plaire à tout le monde. [...] On voulait fermer la boucle avec le premier », a conclu Didier Bourdon.