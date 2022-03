Vladimir Poutine cacherait sa maîtresse, Alina Kabaeva, et leurs 4 enfants en Suisse

Et pour les protéger de la guerre, Vladimir Poutine les aurait tous envoyés dans un chalet privé et hautement sécurisé suisse. "Alors que son compagnon mène un assaut contre l'Ukraine, attaquant des citoyens innocents et provoquant une crise des réfugiés, sa famille est enfermée dans un chalet très privé et très sécurisé quelque part en Suisse'', déclarait une source à « Page Six ».