Tania éliminée de l’aventure « Top Chef » : « Je suis très déçu », affirme Glenn Viel (vidéo)

« C’est le jeu, ma pauvre Lucette ». Comme chaque lundi soir, membres du juré et candidats ont dû faire leurs adieux à l’un de leur camarade. Et hier soir, c’est à Tania (équipe orange) qu’il a fallu faire un gros câlin de départ.

« C’était une super expérience », résume la cheffe. « J’ai appris énormément de choses et ai tout donné jusqu’à la fin. Merci pour tout ». Et si elle garde le sourire malgré la tristesse, on ne peut pas en dire autant de son chef, Glenn Viel, qui perd de nouveau un membre de sa brigade : « Je suis frustré parce que c’est moi qui l’emmène au charbon », souffle-t-il. « C’est moi qui prend la décision et je pensais qu’elle allait revenir parce qu’elle a ce touché féminin, cette élégance qui était malheureusement mal exprimée dans cette assiette ». Une assiette pourtant réussie, relève le chef. « Je suis très déçu ».