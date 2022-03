Le calvaire de Jean-Pierre Pernaut

Il avait surmonté tellement d’épreuves. Il avait déjà vaincu le cancer une première fois. Ses proches en étaient persuadés : cette énième course contre la mort, il allait également la remporter. Jean-Pierre Pernaut était un roc. Hélas, il était fissuré de l’intérieur. Alors qu’il se remettait d’une lourde opération suivie d’une radiothérapie intense pour traiter un cancer avancé des poumons, c’est son cœur, qu’il avait immense, qui a fini par abandonner la bataille. Le présentateur de JT préféré de la France des régions et des accents, de la campagne et des terroirs, qui, pendant 33 ans, a rassemblé à l’heure du déjeuner plus de 5 millions de téléspectateurs sur TF1 (sans compter de nombreux Belges), s’est éteint ce mercredi 2 mars à l’âge de 71 ans, laissant une épouse, l’ex-Miss France Nathalie Marquay, effondrée, quatre enfants – Olivier, Julia, Lou et Tom – anéantis par le chagrin, mais aussi tellement d’amis et de fidèles particulièrement affectés. Dans l’adversité, il n’a jamais perdu ni le sourire ni sa combativité.