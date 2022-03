Nostalgie de la télé, quand tu nous tiens…

À la fois signe des temps et recette éprouvée, la nostalgie connaît de beaux jours au petit écran. Elle plaît au grand public ravi de se replonger dans des souvenirs souvent agréables, en lien avec l’existence des uns et des autres. La nostalgie… a toujours existé, pourrait-on dire. Elle fait sans doute davantage appel au cœur qu’à la raison avec son flot d’images des Trente Glorieuses. Elle rassemble autour d’un thème commun, comme à table lors d’un dîner de famille, voire entre amis, où l’on se met à évoquer des épisodes heureux. C’est en tout cas la ligne directrice de cette télé dans le rétro. Toutes les chaînes en usent et abusent, en se mettant ainsi en valeur. Les fonds d’archives le leur permettent. Devenu compagnon du quotidien depuis plusieurs décennies, le petit écran a tout filmé, tout enregistré et tout stocké. La Trois propose par exemple ce vendredi 18/3 une soirée consacrée aux deux créateurs d’Astérix : le dessinateur Albert Uderzo et le scénariste René Goscinny.