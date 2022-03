«Alerte rouge»: le nouveau Pixar, exclusivement sur Disney +

Disney sort pour la troisième fois consécutive un film Pixar directement sur Disney+, au grand dam du public. Après « Soul » et « Luca », c’est donc « Alerte rouge » qui débarque directement sur la plateforme. Mépris de Disney envers Pixar ? La réalité est tout autre et relève de la stratégie marketing. Disney+ peine à attirer du public et « Soul » comme « Luca » furent parmi les plus gros succès de la plateforme. Afin de booster les abonnements, « Alerte rouge » servira de produit d’appel. Nous suivons les aventures de Meilin Lee, une adolescente de 13 ans pleine d’assurance mais tiraillée entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère très protectrice et le chaos de l’adolescence. Et comme si tous les changements qui s’opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque fois qu’elle est débordée par ses émotions – ce qui, pour une ado, arrive quasiment tout le temps ! – elle se transforme en… panda roux géant.