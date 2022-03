«The Wife»: balance ton imposteur de mari

Joe Castleman est un écrivain dont la réputation n’est plus à faire. Mais quand il apprend qu’il est le lauréat du prix Nobel de littérature, c’est toute une carrière qui est récompensée. Lui et son épouse Joan partent dès lors pour la cérémonie de remise du prix à Stockholm, quand éclatent des dissensions au sein du couple. Sur place, Joan accepte une interview d’un journaliste préparant une biographie de son mari. Elle se remémore leur rencontre sur les bancs de l’université, dans les années 50. Jusque-là, elle n’avait jamais révélé à quiconque le secret de son travail d’influence sur l’œuvre de son homme. Et si elle était la véritable auteure de ses romans ? En tout état de cause, la vérité est prête à éclater… Sorti en grande pompe et en pleine vogue féministe, « The Wife » est l’adaptation du roman éponyme de la New-Yorkaise Meg Wolitzer, paru en 2003 de l’autre côté de l’Atlantique et de la Manche, et deux ans plus tard en français chez Grasset & Fasquelle sous le nom de « L’épouse ».