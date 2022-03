L’artichaut, le roi des légumes

Que vous en appréciez le cœur ou que vous n’y succombiez pas, l’artichaut est un légume aux vertus insoupçonnées. Les Italiens l’ont bien compris ! Ils sont les premiers consommateurs au monde de ce légume-fleur et l’accommodent à toutes les sauces : cru, cuit ou frit, en salade, tapenade ou marinade, sur la pizza ou dans les pâtes. Ils en mangent 8 kilos par an et par habitant. Et surtout, ils n’en perdent pas une miette. Les feuilles qui sont habituellement jetées se transforment en délicates chips après un passage dans une huile frémissante, tout en suivant la recette de « l’artichaut à la juive », l’une des plus appréciées à Rome, où elle a été importée par les Juifs chassés de Sicile au XVe siècle. L’Italie est également devenue la première productrice mondiale d’artichauts avec 500.000 tonnes qui sortent de terre chaque année. Le soleil des Pouilles est particulièrement apprécié par ce légume puisque 35 % de la production totale italienne provient de cette région.