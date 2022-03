Marc Lavoine se confie: «On ne construit rien sur le ressentiment»

Le titre de son 13e album, l’artiste l’avoue, il l’a emprunté à Pasolini. Plus qu’un mot d’ordre, une promesse faite à soi-même. Un cap auquel il se tient, même quand la vie le bouscule, le malmène. Même quand, comme dans la chanson « L’amour iceberg » écrite avec l’écrivaine Line Papin qui partageait sa vie jusqu’il y a peu, l’amour n’est plus une île au large de l’espoir mais « couleur de bateau ». Même quand on se retrouve avec rien mieux qu’un « cœur d’occasion ». Une tocante qui n’en bat pas moins fort et qui, surtout, reste capable de s’ouvrir encore et d’aimer « plus fort ».

La seule solution à mon mal, c’est de continuer d’aimer.