Selon son fils, Alain Delon a déjà tout préparé pour son dernier voyage

L’état de santé d’Alain Delon continue d’inquiéter plus de deux ans après l’AVC dont il a été victime. Interrogé en janvier dernier sur son père de 86 ans, Anthony Delon avait botté en touche : « Je ne souhaite pas en parler », avait-il répondu. Une phrase sibylline qui avait suffi à alarmer le public. Face à la déferlante de messages inquiets sur les réseaux sociaux, Anthony Delon avait tenu à faire une mise au point sur Instagram. « Enfin merde ! On n’est pas non plus obligé de tout raconter ! », le tout accompagné du hashtag #Toutvabien.