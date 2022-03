«Secrets d’Histoire»: sur les traces du bâtisseur Vauban

Tout au long du XVIIe siècle, Vauban marque de son empreinte les territoires où il passe. Aujourd’hui encore, ses fortifications s’élèvent fièrement autour des villes protégées de murs infranchissables. L’œuvre de cet ingénieur hors norme est colossale : il a travaillé sur 165 places fortes entre 1655 et 1706, date de ses derniers projets. À dos de cheval, Vauban a traversé la France, la Belgique, l’Italie… Il aurait ainsi parcouru 150.000 kilomètres durant ses 50 années de « carrière ». Jamais il ne s’arrêtait ! Issu d’une famille modeste, le parcours de Vauban est prodigieux et le mène jusqu’au rang suprême de maréchal de France, la plus haute distinction militaire, à la fin de sa vie.