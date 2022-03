Soirée consacrée à l’occupation allemande

Le livre « Les enfants des Justes », de Christian Signol, narre avec émotion le courage qu’ont eu de nombreux Français durant la Seconde Guerre mondiale et l’occupation nazie. Allant jusqu’à risquer leur vie pour aider et cacher des Juifs, ces « Justes » avaient des profils et venaient d’horizons différents. Ils avaient cependant en commun cette détermination à porter secours aux opprimés. Des comportements exemplaires qui, dans ce roman, prennent les traits de Virgile et Victoria. Ce couple qui n’a jamais pu avoir d’enfants accepte de cacher Sarah et Elie, deux enfants juifs. Réalisé par Fabien Onteniente, avec Mathilde Seigner et Gérard Lanvin dans les rôles principaux, cette adaptation télévisée met en images avec justesse les mots de l’auteur.