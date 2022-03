Elizabeth Banks a repris le flambeau de «Charlie’s Angels»

L’agence de détectives Townsend est désormais passée à l’échelon international et compte des équipes d’« anges » un peu partout dans le monde, chacune sous la direction d’un « Bosley ». Cette fois, c’est pour venir à la rescousse d’une scientifique très inquiète qu’un trio dirigé par une ex-ange va intervenir. La dame travaille depuis des années sur une technologie révolutionnaire baptisée Calisto, qui n’est pas encore au point mais qui, dans son état actuel, pourrait s’avérer dangereuse dans de mauvaises mains. C’est manifestement devenu le cas, et voilà donc les « Angels » lancées à la recherche de Calisto. Certains ont gardé en mémoire la série culte de la fin des années 70 connue en VF en tant que « Drôles de dames », dont les 115 épisodes de moins d’une heure ont été diffusés dès le printemps 1976 sur ABC et deux ans plus tard sur Antenne 2, avec reprises sur M6 et France 3.