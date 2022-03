Dans l’intimité surréaliste de Picasso

Dans la lumière si particulière du Midi, Man Ray filme ses amis, une bande d’artistes aux noms hors du commun : Pablo Picasso, Paul Éluard, Lee Miller… Ils passent l’été 1937 dans les collines de Mougins « où l’on circule encore à dos d’âne et où Antibes est encore un coin sauvage ». Ils partagent leur vie et leur art dans la petite pension de famille « Vastes horizons ». Dans un monde qui se relève de la Grande Guerre, l’univers du surréalisme se développe. Ils en sont les maîtres. Sous la douceur de la Côte d’Azur, les amis se laissent vivre dans des lieux idylliques comme Nice et Antibes, ou plus simplement sur la plage de la Garoupe, témoin de leurs bains quotidiens, de leurs amusements et de leur débauche.