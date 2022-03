Les images surréalistes de la «pluie de sable» provenant du Sahara (photos et vidéos)

Un vent fort provenant d’Afrique du Nord arrive jusqu’en Belgique après avoir déposé du sable et des poussières du Sahara en Espagne et en France.

Les flancs des montagnes deviennent bruns à cause de la poussière et permettent aux skieurs de profiter d’une expérience peu commune. Ressemblant à un large désert, les pistes de ski offrent des images magnifiques et presque surréalistes. Cependant, cette arrivée de poussière n’est pas sans risques et peut provoquer des irritations et des problèmes respiratoires. L’expérience se compare malheureusement à celle d’un pic de pollution. Quelques départements se sont aussi mis en vigilance orange suite aux vents violents.

Voilà deux jours qu’en France et maintenant en Belgique que le vent fort du sud provenant de l’Afrique du Nord ramène des poussières du Sahara. En Espagne, ces vents forts et fréquents, notamment dans l’archipel des Canaries est appelé la « calma ». En Belgique, le ciel se teinte d’une couleur orangée mais sur les pistes de ski des Pyrénées et des Alpes c’est dans une tout autre mesure que le paysage se transforme.

Autre conséquence pour les neiges des Pyrénées et des Alpes, la poussière du Sahara pourrait bien accélérer la fonte des neiges et provoquer des risques d’avalanches. Ce n’a pas empêché plusieurs skieurs dont Lounis, Sam et David de profiter des pistes tôt dans la journée de mardi dans les Hautes-Pyrénées.

Membres du collectif « In Pow We Trust », les skieurs ont confié au Parisien leur excitation : « Quand on a vu ça ce matin, on a pris nos planches et on a foncé sur la station. Ce n’est pas un phénomène méconnu, cela arrive environ une fois par an, mais cette fois-ci, la quantité de sable était vraiment conséquente » explique l’un des skieurs originaire de Toulouse et il ajoute que « les sensations de glisse sont vraiment différentes à cause du sable qui accroche la planche ».