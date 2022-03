«Si Kim Kardashian ne peut pas échapper à ça, quelle femme normale le peut?»

Kanye West a été trop loin. Le rappeur a été banni d'Instagram pour harcèlement et intimidation. Sa punition durera 24 heures. Un premier pas avant une interdiction définitive ?

En roue libre depuis que Kim Kardashian a demandé (et obtenu) le divorce, Kanye West cible le nouveau conjoint de son ex, Pete Davidson. Il l'agresse publiquement, l'insulte et le menace depuis plusieurs semaines. Début mars, Kanye West avait posté un clip qui le montrait en train de décapiter Pete Davidson et de l'enterrer vivant.