«Laissez-moi vous dire la vérité»: Arnold Schwarzenegger s’adresse aux Russes (vidéo)

Cela fait maintenant 22 jours que les forces russes ont envahi l’Ukraine, et que la guerre fait rage dans le pays. Depuis le début des frappes et des bombardements, de nombreuses célébrités ont pris la parole pour soutenir le peuple ukrainien face à l’envahisseur russe. Ce jeudi, c’est Arnold Schwarzenegger qui a décidé de faire passer un message à la Russie, pays qu’il aime beaucoup.

« Depuis mes 14 ans, je n’ai que de l’affection et du respect pour le peuple russe. La force et le coeur du peuple russe m’ont toujours inspiré, c’est pour cela que j’espère que vous allez me laisser dire la vérité sur la guerre en Ukraine et ce qu’il s’y passe. Personne n’aime entendre son gouvernement être critiqué et je le comprends. Mais en tant qu’ami de longue date du peuple russe, j’espère que vous allez écouter ce que j’ai à vous dire », enchaîne alors « Schwarzy », qui a également tourné plusieurs films en Russie.

« Le gouvernement a menti »

Il commence alors à expliquer que la « dénazification » de l’Ukraine avancée par Poutine n’est qu’un prétexte : « Dénazifier l’Ukraine ? Ce n’est pas vrai. L’Ukraine est un pays avec un président juif dont les trois frères du père ont été tués par les Nazis ». « Vous voyez, l’Ukraine n’a pas commencé la guerre, et les nationalistes et les Nazis non plus. Ce sont ceux qui sont au pouvoir au Kremlin qui l’ont commencé. Ce n’est pas la guerre du peuple russe », ajoute encore Arnold Schwarzenegger.

Des vidéos des frappes russes et des victimes ukrainiennes entrecoupent son discours. « Des immeubles entiers ont été écrasés par les bombes et l’artillerie russes », continue l’ancien gouverneur de la Californie, « c’est une crise humanitaire […] Aux soldats, chaque bombe ou obus tombe ne touche pas un ennemi, mais bien une école, ou un hôpital, ou une maison […] On ne vous a pas non plus dit la vérité sur les conséquences de cette guerre en Russie ». Schwarzenegger évoque alors la mort « de milliers de soldats russes » : « Le gouvernement russe a menti non seulement à ses citoyens mais aussi à ses soldats […] La vérité est que les soldats russes font face à une résistance farouche de la part des Ukrainiens ».

« Je somme le peuple russe et les soldats russes de comprendre la propagande et la désinformation dont ils sont les victimes. Je vous demande de m’aider à répandre la vérité », conclut-il, avant de s’adresser directement au chef d’état russe : « Au président Poutine, je dis : ‘Vous avez commencé cette guerre, vous la dirigez, vous pouvez l’arrêter ».