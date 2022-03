«Buzz l’éclair» va marquer l’histoire de Pixar avec un bisou gay montré à l’écran

Ils ont été entendus: le baiser homosexuel dans « Buzz l'éclair » sera montré à l'écran.

Disney a déjà traité timidement de l'homosexualité dans « Toy Story 4 » en 2019: on voyait deux mamans faire un câlin à leur enfant à l'école maternelle. Dans "En avant", sorti en 2020, l'un des personnages était une policière lesbienne mais on ne voyait jamais sa petite amie. Cette simple suggestion avait entraîné l'interdiction du film au Koweït, à Oman, au Qatar et en Arabie saoudite. Pixar avait cependant sorti « Out », un court-métrage sur un homme gay sur le point de faire son coming out. Il avait été diffusé sur Disney +.