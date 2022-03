Guerre en Ukraine: 12 radios belges s’unissent mercredi pour appeler aux dons

Les principales radios francophones du pays vont s’unir mercredi sous la bannière « Radios Ukraine », afin d’appeler les auditeurs aux dons et à toute forme d’aide. Les recettes publicitaires de la journée seront reversées au au Consortium 12-12 et à Médecins sans Frontières, qui oeuvrent sur le terrain en Ukraine.

« Les radios de la RTBF (La Première, Musiq3, Tipik, VivaCité, Classic 21) et de RTL (Bel RTL, Radio Contact) ainsi que DH Radio, FUN Radio, Nostalgie, Chérie et NRJ diffuseront des appels aux dons, des témoignages et des interviews tout au long de la journée », explique Belga.