Le sincère hommage d’Elisabeth

L’air grave, un petit sourire de compassion figé sur ses lèvres, Elisabeth suit son père et enchaîne les poignées de main avec la trentaine de secouristes alignés devant eux dans ce hall omnisports de Strépy-Bracquegnies transformé dès les premières heures du jour en centre d’accueil des victimes, puis de leurs proches. Tous très dignes et réservés, certains de ces agents des services de secours qui ont assisté et soutenu les victimes ont du mal à contenir leur émotion devant le chef de l’État. On a beau être expérimenté, on ne s’habitue jamais à l’horreur. Ils étaient en première ligne sur le terrain. Il leur faudra du temps pour oublier ou apprendre à vivre avec les images du drame qui s’est déroulé à une centaine de mètres de là, rue des Canadiens. Ils expliquent au Roi ce qu’ils ont vécu, les gestes qu’ils ont dû poser. Ils lui font part aussi du choc qu’ils ont ressenti en aidant peut-être un voisin, un ami dans cette localité où tout le monde se connaît.