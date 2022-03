10 chambres, 50 millions de dollars: bienvenue chez Jennifer Lopez et Ben Affleck (photos)

Jennifer Lopez et Ben Affleck ne veulent plus perdre de temps. Plus amoureux que jamais, ils ont décidé d'aller de l'avant et de s'installer sous le même toit.

Selon TMZ, toujours bien renseigné, le couple a trouvé son nid d'amour dans le quartier de Bel-Air à Los Angeles. La maison, vendue 50 millions de dollars, est sur le marché depuis février. Le mois dernier, le prix affiché était de 65 millions de dollars.