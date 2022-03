Pourquoi Poutine hésite désormais à tuer Zelensky

On pourrait croire que Poutine n’a qu’une idée : se débarrasser de Zelensky. Une théorie intéressante, avancée dans un épisode du podcast « Pod Save the World », mené par l’ancien porte-parole de Barack Obama, explique que ce n’est finalement peut-être pas ce qu’il veut.

Depuis le début de la guerre, beaucoup pensent que Vladimir Poutine aurait un objectif: tuer Volodymyr Zelensky au plus vite. Des articles de la presse internationale suggèrent régulièrement que le président ukrainien a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. D'autres racontent que des escadrons de tueurs à gages, venus d'Afrique et de Tchétchénie, parcourent les rues d'Ukraine à la recherche de Zelensky. En réalité, il se pourrait que Vladimir Poutine hésite sur le sort à réserver à Zelensky.

Dans l'épisode « The Rising Cost of Putin's War » du podcast « Pod Save the World », les hôtes Tommy Vietor et Ben Rhodes avancent une théorie intéressante. Selon eux, Poutine hésite à s’en prendre au président ukrainien. Il constate que « Zelensky est devenu un personnage tellement énorme que sa disparition provoquerait une réaction qu'il n'a pas envie de déclencher ».