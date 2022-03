Jane Birkin: «Je suis optimiste en absolument tout»

Victime d’un AVC en août dernier, Jane Birkin va beaucoup mieux. Non seulement elle reprend sa tournée « Oh ! Pardon tu dormais… », à la faveur de laquelle on la verra bientôt chez nous, mais elle assure également la promotion du film portrait que sa fille Charlotte lui a consacré, « Jane By Charlotte ». Il évoque le lien parfois ténu mais définitivement indestructible qui l’attache à ses filles : Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon et, bien sûr, Kate Barry, l’aînée de ses enfants qui a trouvé la mort il y a près de 10 ans. Quand entre culpabilité de toujours, amour infini et complexe du survivant, Jane B. se raconte, une fois encore…

Vous qui vous dites une « incurable optimiste », vous restez curieuse de ce que la vie ou le destin vous réservent ?