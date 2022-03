Polémique aux Oscars: revirement de situation pour Rachel Zegler, star de «West Side Story»

Le 19 mars, la jeune actrice Rachel Zegler, récemment révélée par son rôle (principal) de Maria dans le remake de la comédie musicale « West Side Story », a fait savoir à ses fans qu’elle n’était pas invitée à la cérémonie des Oscars.

« Je vais encourager ‘West Side Story’ depuis mon canapé », a-t-elle écrit en commentaire d’une publication Instagram, ajoutant à l’attention d’un internaute curieux de sa tenue pour la cérémonie : « Je ne suis pas invitée donc ce sera un survêtement et le sweat de mon copain ». Une situation incroyable, quand on sait que le film dans lequel Rachel Zegler a joué est le 3e long-métrage le plus nommé pour ces 94e Oscars, avec sept nominations.