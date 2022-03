Huit choses à savoir sur Lewis Hamilton

1. Revanche à prendre

« Je serai un pilote plus agressif cette année, prévient Hamilton, sans pour autant vouloir me venger, car ce n’est pas mon état d’esprit. » Le pilote Mercedes au casque jaune aborde cette nouvelle saison le couteau entre les dents.

2. La plus longue

Le septuple champion du monde veut reconquérir son titre, il ne s’en cache pas. Pour sa 16e saison, le calendrier lui donnera une occasion de plus de s’illustrer. C’est en effet la plus longue édition de l’histoire de la F1 qui s’est ouverte le week-end dernier à Bahreïn : 23 Grands Prix entre mars et novembre 2022. Spectacle garanti !