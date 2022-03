Olympe: «Je préfère mettre mon énergie dans l’artistique»

Olympe ne lâche pas l’affaire et nous propose un quatrième album décidément plus « Press Play » que plaintif.

On l’avait découvert à la faveur de la saison 2 de « The Voice » France, puis retrouvé avec un plaisir non dissimulé lors de l’édition « All Stars ». Olympe est décidément un talent hors norme, dans tous les sens du terme. Pour cet album, il a pris son temps, écrit et composé toutes les chansons et, très clairement, renoué avec le bonheur d’être un électron libre.

Sur cet album, on a enfin le sentiment de faire connaissance avec le vrai Olympe. Non que les précédents aient manqué de sincérité mais celui-ci a quelque chose en plus.