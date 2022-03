Des photos de Kate et William en Jamaïque font polémique: «Mais à quoi pensaient-ils?»

Kate et William sont arrivés en Jamaïque et les polémiques continuent. La publication de photos les montrant en train de saluer des enfants à travers une clôture métallique fait débat.

Les images ont été commentées avec virulence sur les réseaux sociaux. Nadine White, qui travaille sur les questions raciales au quotidien The Independent, a écrit sur Twitter: « Je pense que cette image est très frappante. Elle reflète les thèmes sous-jacents de la tournée de Kate et William. »

Omid Scobie, coauteur de « Finding Freedom », une biographie de Kate et William, s'interroge: « Je me demande à quoi pouvaient bien penser ceux, au Palais, qui ont organisé ça en voyant les photos d'hier. Comment personne n'a pensé à éviter certaines images? Voilà pourquoi la diversité dans une équipe est importante. »

Al Murray, humoriste britannique suivi par 430.500 personnes sur Twitter, a partagé une photo de Kate souriante, serrant les mains qui dépassent du grillage. Il a légendé, ironiquement, en se mettant dans la peau de l’équipe de communication de Kate et Will: « Oui, c'est la meilleure photo, allons-y. »

« Ce voyage devient de plus en plus embarrassant et de plus en plus hors sujet », écrit un internaute.

Le Daily Mirror a pris la défense du couple en expliquant que Raheem Sterling avait fait la même chose, au même endroit, quelques heures auparavant. Les admirateurs du couple montrent que d’autres photos ont été prises ailleurs et que cette fois, Kate et William prennent un vrai bain de foule. isopix

D’autres encore publient des vidéos de William qui joue au foot afin de montrer que c’est la structure au bord du terrain qui est comme ça et qu’ils n’y peuvent rien.

Cette polémique s’ajoute à la colère des Jamaïcains. Une manifestation rassemblant 350 personnes a eu lieu à Kingston, mardi. Les manifestants demandaient excuses et réparation pour esclavage. Andrew Holness, le Premier Ministre de Jamaïque, a déclaré à Kate et William qu'ils avaient l'intention de couper les liens avec la monarchie britannique. « Nous allons de l'avant et nous avons l'intention de réaliser nos propres ambitions et de devenir un pays indépendant, développé et prospère. »

Le compte Twitter officiel de William et Kate s'est contenté de ce message: « La Jamaïque a apporté une contribution extraordinaire à la musique et au sport dans le monde entier, comme nous l'avons vu hier. Merci French Town. »