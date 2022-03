Le fils d’Éric Zemmour se montre aux côtés de son père: «Je suis fier de lui» (vidéo)

Thibault Zemmour a accepté de se montrer et ça sera probablement la seule fois. Il a expliqué dans l’émission « QG de Campagne » ce que ça faisait d’être le fils d’Éric Zemmour.

« Ca ne m'intéresse pas trop de me montrer, de dévoiler ma vie. Je sais comment ça fonctionne, je l'ai vu avec mon père. » S'il a accepté de se montrer aux côtés de son père, c'est parce que l'émission était « un peu moins conventionnelle » que celles qu'on peut voir « à la télévision traditionnelle ».

Il a expliqué n'avoir jamais eu de vrais problèmes d'être le fils de son père. A part « avec les professeurs parce que forcément, ils ont un pouvoir supérieur au mien. » Éric Zemmour ajoute: « Ils étaient de gauche. Ils lui faisaient payer mes positions. »

Thibault vit bien la candidature de son père. « Il a été très rassurant. » Il avait peur de devoir changer sa façon de vivre à cause de la candidature de son père. Des peurs infondées : sa vie n’a pas changé. « On a vu qu'il voulait aller jusqu'au bout de ses convictions. Donc on lui a dit: vas-y. »