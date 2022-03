À la télé ce soir: «The Voice» et «Mamma Mia!»

Mamma Mia !, à 21h05 sur Club RTL

Sur sa petite île grecque de Kalokairi, Sophie Sheridan met la dernière main aux préparatifs de son mariage. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire : découvrir l'identité de son véritable père. Pour cela, elle invite à la cérémonie trois anciens amants de sa mère, tous susceptibles d'être son père...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Anastasia, à 20h15 sur AB3 - Trois étoiles

de Don Bluth et Gary Goldman (1997)

Cette évocation de la légendaire rescapée non reconnue du massacre d’Ekaterinbourg nous ramène à la grande époque de Don Bluth, ex-animateur des studios Disney – depuis « La belle au bois dormant » jusqu’à « Rox et Rouky » – passé à la Fox avec une réussite favorisée par le soutien de Steven Spielberg et George Lucas. Un grand classique à redécouvrir.

Jumanji, à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

de Joe Johnston (1996)

Spécialiste d’un vrai cinéma pour petits et grands enfants (« Chérie, j’ai rétréci les gosses », « Rocketeer »), l’auteur a une fois de plus réussi à enchanter la galerie avec la bénédiction d’un Robin Williams alors égal à lui-même. C’est clair : on adore ou on déteste.

Le vétéran (1re TV), à 20h30 sur Be 1 - Deux étoiles

de Robert Lorenz (2021)

Réalisé par l’assistant attitré de Clint Eastwood depuis « Sur la route de Madison » jusqu’à « American Sniper », ce road movie tient parfaitement la route et en haleine, avec quelques références au western et à ce chef-d’œuvre absolu que reste le « Witness » signé Peter Weir de trente-cinq ans d’âge. Là, on était en Pennsylvanie. Cette fois, on est d’abord au Nouveau-Mexique puis en Ohio. C’est vaste, l’Amérique de l’Oncle Sam…

Remember Me, à 22h05 sur Plug RTL - Deux étoiles

d’Allen Coulter (2010)

Prétendument produit entre deux épisodes de « Twilight » pour entretenir la passagère Pattinsonmania, ce thriller intimiste à la trame shakespearienne vaut mieux que sa piètre réputation aux effets rétroactifs, au moins pour la qualité des seconds rôles exécutés par Chris Cooper, Lena Olin et Pierce Brosnan. Déçu par les critiques, le réalisateur s’en est retourné à ses plateaux télé, et plus précisément aux manettes de « House of Cards ».

Mamma Mia !, à 20h05 sur Club RTL - Une étoile

de Phyllida Lloyd (2008)