Comment le festival où se produisaient les Foo Fighters a annoncé le décès de Taylor Hawkins au public

Avant cela, le festival colombien où devaient se produire les Foo Fighters avait publié un message sur les réseaux sociaux, annonçant qu’après « un fait médical très grave, les Foo Fighters ne pourront se présenter ce (vendredi) soir et ont annulé le reste de leur tournée sud-américaine ».

Vendredi soir, les Foo Fighters étaient attendus sur la scène du Festival Estéreo Picnic, à Bogota en Colombie. Mais quelques heures avant leur prestation, les artistes américains ont été frappés par un dramatique événement : le décès de leur batteur, Taylor Hawkins. Le groupe a annoncé la mauvaise nouvelle via un communiqué sur Twitter, dans la nuit de vendredi à samedi.

Mais les organisateurs ont également dû prévenir les festivaliers qui se trouvaient déjà sur place, devant la scène où le guitariste Nile Rodgers terminait son concert, et où Taylor Hawkins et les autres membres du groupe devaient prendre le relais. Une journaliste de la BBC, Beatriz De La Pava, se trouvait dans les coulisses au moment de l’annonce au public. Elle raconte comment cela s’est déroulé : « Pendant que nous étions dans les coulisses, j’ai vu que l’équipe des Foo Fighters était en train de tout remballer. Les organisateurs du festival sont arrivés, puis ils sont tous montés sur scène après la fin de Nile Rodgers et ont dit qu’ils avaient de très tristes nouvelles à partager ».

Un message s’est alors affiché sur les écrans géants installés sur la scène, annonçant la mort de Taylor Hawkins (comme le montre la vidéo de la BBC). « Tout le monde s’est tu », témoigne Beatriz De La Pava, « Quelques-unes des autres scènes ont commencé à jouer ‘My Hero’ des Foo Fighters. Ils ont placé des bougies sur la scène où ils étaient censés jouer ». Et elle conclut : « Beaucoup de gens pleuraient et certains DJs qui devaient jouer des sets ont annulé, bien que les gens voulaient juste toujours plus de musique des Foo Fighters ».