À la télé ce soir: «Deux moi» ou «Minari»

« Deux moi », à 21h50 sur France 2

de Cédric Klapisch (2019)

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l'époque hyper connectée où l'on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple... Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction... celle d'une histoire amour ?

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le cercle des poètes disparus », à 20h15 sur Plug RTL - Quatre étoiles

de Peter Weir (1989)

L’autre chef-d’œuvre du réalisateur australien de « Witness », et sans doute le plus grand rôle dans la carrière de cet immense acteur qu’était Robin Williams : un récit initiatique hors norme dont l’auteur Tom Schulman fut triplement récompensé (Oscar, Golden Globe et Bafa).

« Apocalypse Now Final Cut », à 21h05 sur TIPIK - Quatre étoiles

de Francis F. Coppola (1979)

Augmentée de près d’une heure, la version complète de la Palme d’or cannoise partagée avec « Le tambour » de Volker Schlöndorff. Une œuvre incroyablement lyrique et définitivement unique, portrait hallucinant de la « sale guerre » dénoncée par le « flower power ».

« Skyscraper », à 21h10 sur TF1 - Deux étoiles

de Rawson Marshall Thurber (2018)

L’auteur californien du film « Les Miller, une famille en herbe » et « Agents presque secrets » réalise le presque parfait mix de « La tour infernale » et « Piège de cristal » avec ce « Gratte-ciel » en version québécoise. La filiation est en effet un peu trop évidente pour autoriser la moindre comparaison avec ces deux modèles indémodables, datant de surcroît d’époques où, sans images de synthèse, les effets spéciaux avaient déjà atteint de réels sommets ! Parlons plutôt d’une bonne série B qui ne se pose pas trop de questions en route, et qui en 3D donne, il est vrai, davantage que le vertige. Mieux encore : l’humour est bien présent dans le second degré déployé par Dwayne Johnson.

« Boulevard de la mort », à 21h00 sur Arte - Une étoile

de Quentin Tarantino (2007)