Will Smith, couronné meilleur acteur aux Oscars, fond en larmes et s’excuse (vidéo)

Will Smith a reçu le prix du meilleur acteur pour sa prestation dans « La méthode Williams » quelques minutes après avoir frappé Chris Rock, sur la scène des Oscars. Le présentateur avait fait une mauvaise blague sur Jada Pinkett Smith.

En larmes, sa statuette dorée à la main, Will Smith a déclaré :« Richard Williams était un fervent défenseur de sa famille. En ce moment de ma vie, en ce moment, je suis bouleversé par ce que Dieu me demande de faire et d'être dans ce monde. Je suis appelé dans ma vie pour aimer et protéger les gens. Je sais que pour faire ce que nous faisons, il faut être capable de supporter les abus. Il faut être capable de faire parler de soi. Dans ce métier, vous devez être capable de laisser les gens vous manquer de respect et vous devez sourire et faire comme si tout allait bien. »