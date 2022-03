Belgique: le nombre d’exploitations agricoles est en légère hausse

C’est une excellente nouvelle… dans un océan d’informations plus sombres les unes que les autres. Le nombre d’exploitations agricoles a légèrement augmenté dans notre pays en 2021, selon des chiffres provisoires que nous transmet Statbel, l’office belge de statistique. Oh, la hausse n’est pas fulgurante : + 0,7 % par rapport à 2020, soit 255 exploitations de plus en une année. Mais elle intervient après des décennies de chute ininterrompue et vertigineuse. Jugez plutôt : en 40 ans, le nombre de nos fermes avait baissé de 70 % !